250 Samoa talasından Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile WST → MAD çevirin

1,000WS$ WST = 3,657د.م. MAD

05:26 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → MAD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MAD
1 WST → MADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,68013,6801
Düşük3,54713,5417
Ortalama3,62933,6162
Değişim0.67%2.33%
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1 WST → MAD istatistikleri

WST → MAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,6801, en düşük 3,5471 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,6293 oldu. WST → MAD kurundaki değişiklik 0.67 değerindeydi.

WST → MAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,6801, en düşük 3,5417 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,6162 oldu. WST → MAD kurundaki değişiklik 2.33 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - MAD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9451,53717,9651,4020,78984,4091,339
1 EUR1,05911,62719,0171,4840,83689,3511,418
1 AUD0,6510,615111,6870,9120,51354,9120,871
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,6980,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Fas Dirhemi
1 WST3,65655 MAD
5 WST18,28275 MAD
10 WST36,56550 MAD
20 WST73,13100 MAD
50 WST182,82750 MAD
100 WST365,65500 MAD
250 WST914,13750 MAD
500 WST1.828,27500 MAD
1000 WST3.656,55000 MAD
2000 WST7.313,10000 MAD
5000 WST18.282,75000 MAD
10000 WST36.565,50000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Samoa Talası
1 MAD0,27348 WST
5 MAD1,36741 WST
10 MAD2,73482 WST
20 MAD5,46964 WST
50 MAD13,67410 WST
100 MAD27,34820 WST
250 MAD68,37050 WST
500 MAD136,74100 WST
1000 MAD273,48200 WST
2000 MAD546,96400 WST
5000 MAD1.367,41000 WST
10000 MAD2.734,82000 WST