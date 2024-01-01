5.000 Fas dirheminden Samoa talasına

Reel döviz kuru ile MAD → WST çevirin

5.000 mad
1.382,37 wst

1,000د.م. MAD = 0,2765WS$ WST

15:17 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

MAD → WST çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 MAD → WSTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,28040,2804
Düşük0,27220,2711
Ortalama0,27630,2741
Değişim1.08%1.15%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MAD → WST istatistikleri

MAD → WST kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2804, en düşük 0,2722 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2763 oldu. MAD → WST kurundaki değişiklik 1.08 değerindeydi.

MAD → WST kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2804, en düşük 0,2711 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2741 oldu. MAD → WST kurundaki değişiklik 1.15 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1608,0490,7830,9271,3841,5331,33718,159
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,278776,81311,1841,7681,9581,70823,199
1 EUR1,079655,9630,84411,4931,6531,44219,59

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fas dirheminden Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Samoa Talası
1 MAD0,27647 WST
5 MAD1,38237 WST
10 MAD2,76473 WST
20 MAD5,52946 WST
50 MAD13,82365 WST
100 MAD27,64730 WST
250 MAD69,11825 WST
500 MAD138,23650 WST
1000 MAD276,47300 WST
2000 MAD552,94600 WST
5000 MAD1.382,36500 WST
10000 MAD2.764,73000 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Fas Dirhemi
1 WST3,61700 MAD
5 WST18,08500 MAD
10 WST36,17000 MAD
20 WST72,34000 MAD
50 WST180,85000 MAD
100 WST361,70000 MAD
250 WST904,25000 MAD
500 WST1.808,50000 MAD
1000 WST3.617,00000 MAD
2000 WST7.234,00000 MAD
5000 WST18.085,00000 MAD
10000 WST36.170,00000 MAD