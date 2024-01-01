5.000 Samoa talasından Cayman Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile WST → KYD çevirin

1,000WS$ WST = 0,2995$ KYD

05:16 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → KYD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KYD
1 WST → KYDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,30410,3059
Düşük0,29610,2961
Ortalama0,30070,3026
Değişim-0.16%-0.63%
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1 WST → KYD istatistikleri

WST → KYD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3041, en düşük 0,2961 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3007 oldu. WST → KYD kurundaki değişiklik -0.16 değerindeydi.

WST → KYD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3059, en düşük 0,2961 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3026 oldu. WST → KYD kurundaki değişiklik -0.63 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - KYD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9451,53717,9611,4020,78984,411,339
1 EUR1,05911,62719,0171,4850,83689,3731,418
1 AUD0,6510,615111,6860,9120,51354,9210,871
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,70,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Cayman Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → KYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Cayman Adaları Doları
1 WST0,29951 KYD
5 WST1,49753 KYD
10 WST2,99505 KYD
20 WST5,99010 KYD
50 WST14,97525 KYD
100 WST29,95050 KYD
250 WST74,87625 KYD
500 WST149,75250 KYD
1000 WST299,50500 KYD
2000 WST599,01000 KYD
5000 WST1.497,52500 KYD
10000 WST2.995,05000 KYD
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Samoa Talası
1 KYD3,33884 WST
5 KYD16,69420 WST
10 KYD33,38840 WST
20 KYD66,77680 WST
50 KYD166,94200 WST
100 KYD333,88400 WST
250 KYD834,71000 WST
500 KYD1.669,42000 WST
1000 KYD3.338,84000 WST
2000 KYD6.677,68000 WST
5000 KYD16.694,20000 WST
10000 KYD33.388,40000 WST