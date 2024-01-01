10 Samoa talasından Haiti gurdusuna

Reel döviz kuru ile WST → HTG çevirin

1,000WS$ WST = 47,84G HTG

04:50 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → HTG çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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HTG
1 WST → HTGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek48,727449,0935
Düşük47,285347,2853
Ortalama48,079748,4586
Değişim-0.18%-0.99%
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1 WST → HTG istatistikleri

WST → HTG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 48,7274, en düşük 47,2853 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 48,0797 oldu. WST → HTG kurundaki değişiklik -0.18 değerindeydi.

WST → HTG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 49,0935, en düşük 47,2853 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 48,4586 oldu. WST → HTG kurundaki değişiklik -0.99 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - HTG tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9441,53617,951,4020,78984,4091,339
1 EUR1,05911,62619,0091,4840,83589,3891,418
1 AUD0,6510,615111,690,9130,51454,9710,872
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,7020,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Haiti gurdusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HTG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → HTG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Haiti Gurdusu
1 WST47,84080 HTG
5 WST239,20400 HTG
10 WST478,40800 HTG
20 WST956,81600 HTG
50 WST2.392,04000 HTG
100 WST4.784,08000 HTG
250 WST11.960,20000 HTG
500 WST23.920,40000 HTG
1000 WST47.840,80000 HTG
2000 WST95.681,60000 HTG
5000 WST239.204,00000 HTG
10000 WST478.408,00000 HTG
Çevrim kurları Haiti Gurdusu / Samoa Talası
1 HTG0,02090 WST
5 HTG0,10451 WST
10 HTG0,20903 WST
20 HTG0,41805 WST
50 HTG1,04514 WST
100 HTG2,09027 WST
250 HTG5,22568 WST
500 HTG10,45135 WST
1000 HTG20,90270 WST
2000 HTG41,80540 WST
5000 HTG104,51350 WST
10000 HTG209,02700 WST