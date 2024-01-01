Samoa talasından Guatemala quetzalına

Reel döviz kuru ile WST → GTQ çevirin

1.000 wst
2.861,75 gtq

1.00000 WST = 2.86175 GTQ

01:48 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855291.0764589.35141.451161.653410.94792518.3623
1 GBP1.1691911.25855104.4671.696651.933111.1083121.4686
1 USD0.9290.794565183.00561.34811.535980.8806517.0582
1 INR0.01119180.009572430.012047410.01624110.01850450.01060950.205507

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Samoa talasından Guatemala quetzalına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GTQ seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → GTQ kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Guatemala Quetzalı
1 WST2.86175 GTQ
5 WST14.30875 GTQ
10 WST28.61750 GTQ
20 WST57.23500 GTQ
50 WST143.08750 GTQ
100 WST286.17500 GTQ
250 WST715.43750 GTQ
500 WST1430.87500 GTQ
1000 WST2861.75000 GTQ
2000 WST5723.50000 GTQ
5000 WST14308.75000 GTQ
10000 WST28617.50000 GTQ
Çevrim kurları Guatemala Quetzalı / Samoa Talası
1 GTQ0.34944 WST
5 GTQ1.74718 WST
10 GTQ3.49436 WST
20 GTQ6.98872 WST
50 GTQ17.47180 WST
100 GTQ34.94360 WST
250 GTQ87.35900 WST
500 GTQ174.71800 WST
1000 GTQ349.43600 WST
2000 GTQ698.87200 WST
5000 GTQ1747.18000 WST
10000 GTQ3494.36000 WST