1 Samoa talasından Guatemala quetzalına

Reel döviz kuru ile WST → GTQ çevirin

1,000WS$ WST = 2,818Q GTQ

04:42 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → GTQ çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GTQ
1 WST → GTQSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,86822,8858
Düşük2,78912,7891
Ortalama2,83342,8527
Değişim-0.37%-0.91%
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1 WST → GTQ istatistikleri

WST → GTQ kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,8682, en düşük 2,7891 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,8334 oldu. WST → GTQ kurundaki değişiklik -0.37 değerindeydi.

WST → GTQ kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,8858, en düşük 2,7891 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,8527 oldu. WST → GTQ kurundaki değişiklik -0.91 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - GTQ tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9441,53517,9411,4020,78984,4061,339
1 EUR1,05911,62619,0011,4840,83589,3911,418
1 AUD0,6510,615111,6860,9130,51454,9780,872
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,7050,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Guatemala quetzalına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GTQ seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → GTQ kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Guatemala Quetzalı
1 WST2,81837 GTQ
5 WST14,09185 GTQ
10 WST28,18370 GTQ
20 WST56,36740 GTQ
50 WST140,91850 GTQ
100 WST281,83700 GTQ
250 WST704,59250 GTQ
500 WST1.409,18500 GTQ
1000 WST2.818,37000 GTQ
2000 WST5.636,74000 GTQ
5000 WST14.091,85000 GTQ
10000 WST28.183,70000 GTQ
Çevrim kurları Guatemala Quetzalı / Samoa Talası
1 GTQ0,35481 WST
5 GTQ1,77407 WST
10 GTQ3,54814 WST
20 GTQ7,09628 WST
50 GTQ17,74070 WST
100 GTQ35,48140 WST
250 GTQ88,70350 WST
500 GTQ177,40700 WST
1000 GTQ354,81400 WST
2000 GTQ709,62800 WST
5000 GTQ1.774,07000 WST
10000 GTQ3.548,14000 WST