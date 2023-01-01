1 Samoa talasından Çin yuanına

Reel döviz kuru ile WST → CNY çevirin

1 wst
2,64 cny

1.00000 WST = 2.64241 CNY

5:4 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

WST → CNY çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 WST → 0 CNY
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.0567587.74721.434121.642570.9672518.4077
1GBP1.1548711.2204101.3361.65621.896951.1170521.2584
1USD0.94630.819403183.0351.35711.554360.915317.4192
1INR0.01139640.009868170.012043110.01634370.01871940.01102310.209781

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Samoa talasından Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Samoa talası

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Samoa Talası / Çin Yuanı RMB
1 WST2.64241 CNY
5 WST13.21205 CNY
10 WST26.42410 CNY
20 WST52.84820 CNY
50 WST132.12050 CNY
100 WST264.24100 CNY
250 WST660.60250 CNY
500 WST1321.20500 CNY
1000 WST2642.41000 CNY
2000 WST5284.82000 CNY
5000 WST13212.05000 CNY
10000 WST26424.10000 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Samoa Talası
1 CNY0.37844 WST
5 CNY1.89221 WST
10 CNY3.78442 WST
20 CNY7.56884 WST
50 CNY18.92210 WST
100 CNY37.84420 WST
250 CNY94.61050 WST
500 CNY189.22100 WST
1000 CNY378.44200 WST
2000 CNY756.88400 WST
5000 CNY1892.21000 WST
10000 CNY3784.42000 WST