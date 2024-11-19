Vanuatu vatusundan Komor frangına Geçmiş Döviz Kurları
Vanuatu vatusundan Komor frangına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Vanuatu vatusundan (VUV) Komor frangına (KMF) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 19-11-2019 ile 19-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, VUV - KMF için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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VUV → KMF çevrim grafiği
1 VUV = 3,79502 KMF
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Vanuatu vatusu → Komor frangı döviz kuru geçmişi
Bugünün Vanuatu vatusu Komor frangına döviz kuru şu anda 3,795, dünden bu yana %-0.130 değerinde değişti. Vanuatu vatusu değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.373 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Vanuatu vatusu Komor frangına döviz kuru en yüksek değeri 3,832 (14-11-2024) ile en düşük değeri 3,780 (18-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %1.104 artış ile 18-11-2024 günü gerçekleşti.
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Vanuatu vatusundan Komor frangına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VUV ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KMF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VUV → KMF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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