瓦努阿图瓦图 至科摩罗法郎 汇率历史

今日 瓦努阿图瓦图 至科摩罗法郎 的汇率目前为 3.783，较昨日变动 -0.130%。过去一周，瓦努阿图瓦图 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.324%。

过去一周，瓦努阿图瓦图 至科摩罗法郎 的汇率在 17-10-2024 的最高点 3.799 和 20-10-2024 的最低点 3.767 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 17-10-2024，价值增加了 0.474%。