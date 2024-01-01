Özbekistan somundan Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile UZS → JMD çevirin

1.000 uzs
12,49 jmd

1.00000 UZS = 0.01249 JMD

01:05 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8554851.0763589.34791.450971.653510.94810518.3612
1 GBP1.1689311.25815104.4391.696051.932791.1082721.4625
1 USD0.92910.794818183.01011.348051.536220.8808517.0588
1 INR0.01119220.009574950.012046710.01623960.01850640.01061140.205503

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Özbekistan somundan Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Özbekistan somu için en iyi döviz çiftleri

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Jamaika Doları
1 UZS0.01249 JMD
5 UZS0.06247 JMD
10 UZS0.12493 JMD
20 UZS0.24987 JMD
50 UZS0.62467 JMD
100 UZS1.24935 JMD
250 UZS3.12337 JMD
500 UZS6.24675 JMD
1000 UZS12.49350 JMD
2000 UZS24.98700 JMD
5000 UZS62.46750 JMD
10000 UZS124.93500 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Özbekistan Somu
1 JMD80.04150 UZS
5 JMD400.20750 UZS
10 JMD800.41500 UZS
20 JMD1600.83000 UZS
50 JMD4002.07500 UZS
100 JMD8004.15000 UZS
250 JMD20010.37500 UZS
500 JMD40020.75000 UZS
1000 JMD80041.50000 UZS
2000 JMD160083.00000 UZS
5000 JMD400207.50000 UZS
10000 JMD800415.00000 UZS