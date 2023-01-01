50 Özbekistan somundan Man Adası pounduna

Reel döviz kuru ile UZS → IMP çevirin

50 uzs
0.00 imp

1.00000 UZS = 0.00006 IMP

12:12 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.865651.098191.48981.490511.658760.9625518.8453
1 GBP1.155211.26855105.6911.721871.916241.1119421.7705
1 USD0.910650.788302183.31651.357351.510570.8766517.1617
1 INR0.01093020.009461530.012002410.01629150.01813060.01052190.205982

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Özbekistan somundan Man Adası pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IMP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → IMP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Özbekistan somu için en iyi döviz çiftleri

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Man Adası poundu
1 UZS0.00006 IMP
5 UZS0.00032 IMP
10 UZS0.00064 IMP
20 UZS0.00128 IMP
50 UZS0.00320 IMP
100 UZS0.00641 IMP
250 UZS0.01602 IMP
500 UZS0.03205 IMP
1000 UZS0.06410 IMP
2000 UZS0.12819 IMP
5000 UZS0.32048 IMP
10000 UZS0.64096 IMP
Çevrim kurları Man Adası poundu / Özbekistan Somu
1 IMP15601.70000 UZS
5 IMP78008.50000 UZS
10 IMP156017.00000 UZS
20 IMP312034.00000 UZS
50 IMP780085.00000 UZS
100 IMP1560170.00000 UZS
250 IMP3900425.00000 UZS
500 IMP7800850.00000 UZS
1000 IMP15601700.00000 UZS
2000 IMP31203400.00000 UZS
5000 IMP78008500.00000 UZS
10000 IMP156017000.00000 UZS