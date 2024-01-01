Özbekistan somundan Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile UZS → CAD çevirin

1.000 uzs
0,11 cad

1.00000 UZS = 0.00011 CAD

01:01 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855391.0762589.33561.450951.653230.94801518.3596
1 GBP1.1690611.25825104.4431.696311.93281.1082821.4644
1 USD0.929150.794755183.00641.348151.53610.8808517.0589
1 INR0.01119370.009574620.012047310.01624150.01850580.01061180.205513

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Özbekistan somundan Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Özbekistan somu için en iyi döviz çiftleri

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Kanada Doları
1 UZS0.00011 CAD
5 UZS0.00054 CAD
10 UZS0.00108 CAD
20 UZS0.00216 CAD
50 UZS0.00540 CAD
100 UZS0.01079 CAD
250 UZS0.02698 CAD
500 UZS0.05397 CAD
1000 UZS0.10793 CAD
2000 UZS0.21586 CAD
5000 UZS0.53965 CAD
10000 UZS1.07931 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Özbekistan Somu
1 CAD9265.14000 UZS
5 CAD46325.70000 UZS
10 CAD92651.40000 UZS
20 CAD185302.80000 UZS
50 CAD463257.00000 UZS
100 CAD926514.00000 UZS
250 CAD2316285.00000 UZS
500 CAD4632570.00000 UZS
1000 CAD9265140.00000 UZS
2000 CAD18530280.00000 UZS
5000 CAD46325700.00000 UZS
10000 CAD92651400.00000 UZS