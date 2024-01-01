Özbekistan somundan Aruba florinine

Reel döviz kuru ile UZS → AWG çevirin

1.000 uzs
0,14 awg

1.00000 UZS = 0.00014 AWG

00:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8554151.076589.35731.450961.652980.94808518.3606
1 GBP1.1690211.25845104.461.69621.932361.1083321.4639
1 USD0.928950.794628183.00721.347851.535510.880717.0558
1 INR0.0111910.0095730.012047210.01623770.01849850.01060990.205474

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Özbekistan somundan Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Özbekistan somu için en iyi döviz çiftleri

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Aruba Florini
1 UZS0.00014 AWG
5 UZS0.00072 AWG
10 UZS0.00143 AWG
20 UZS0.00287 AWG
50 UZS0.00717 AWG
100 UZS0.01433 AWG
250 UZS0.03583 AWG
500 UZS0.07165 AWG
1000 UZS0.14331 AWG
2000 UZS0.28661 AWG
5000 UZS0.71653 AWG
10000 UZS1.43305 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Özbekistan Somu
1 AWG6978.10000 UZS
5 AWG34890.50000 UZS
10 AWG69781.00000 UZS
20 AWG139562.00000 UZS
50 AWG348905.00000 UZS
100 AWG697810.00000 UZS
250 AWG1744525.00000 UZS
500 AWG3489050.00000 UZS
1000 AWG6978100.00000 UZS
2000 AWG13956200.00000 UZS
5000 AWG34890500.00000 UZS
10000 AWG69781000.00000 UZS