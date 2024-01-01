Uruguay pesosundan Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile UYU → BTN çevirin

1.000 uyu
2.122 btn

1.00000 UYU = 2.12200 BTN

00:46 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855251.0763589.34221.450651.652240.9477618.355
1 GBP1.1692511.2585104.4621.696141.931841.1081721.4612
1 USD0.92910.794597183.00481.347751.535040.8805517.053
1 INR0.01119290.00957290.012047510.0162370.01849340.01060840.205446

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Uruguay pesosundan Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uruguay pesosu için en iyi döviz çiftleri

UYU → USD

UYU → EUR

UYU → GBP

UYU → INR

UYU → JPY

UYU → RUB

UYU → AUD

UYU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Bhutan Ngultrumu
1 UYU2.12200 BTN
5 UYU10.61000 BTN
10 UYU21.22000 BTN
20 UYU42.44000 BTN
50 UYU106.10000 BTN
100 UYU212.20000 BTN
250 UYU530.50000 BTN
500 UYU1061.00000 BTN
1000 UYU2122.00000 BTN
2000 UYU4244.00000 BTN
5000 UYU10610.00000 BTN
10000 UYU21220.00000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Uruguay Pesosu
1 BTN0.47125 UYU
5 BTN2.35627 UYU
10 BTN4.71253 UYU
20 BTN9.42506 UYU
50 BTN23.56265 UYU
100 BTN47.12530 UYU
250 BTN117.81325 UYU
500 BTN235.62650 UYU
1000 BTN471.25300 UYU
2000 BTN942.50600 UYU
5000 BTN2356.26500 UYU
10000 BTN4712.53000 UYU