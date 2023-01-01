1 Uganda şilininden Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile UGX → VND çevirin

1 ugx
6 vnd

1.00000 UGX = 6.46410 VND

20:44 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

UGX → VND çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UGX → 0 VND
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Uganda şilininden Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Uganda şilini

UGX → USD

UGX → AUD

UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Uganda Şilini / Vietnam Dongu
1 UGX6.46410 VND
5 UGX32.32050 VND
10 UGX64.64100 VND
20 UGX129.28200 VND
50 UGX323.20500 VND
100 UGX646.41000 VND
250 UGX1616.02500 VND
500 UGX3232.05000 VND
1000 UGX6464.10000 VND
2000 UGX12928.20000 VND
5000 UGX32320.50000 VND
10000 UGX64641.00000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Uganda Şilini
1 VND0.15470 UGX
5 VND0.77350 UGX
10 VND1.54701 UGX
20 VND3.09402 UGX
50 VND7.73505 UGX
100 VND15.47010 UGX
250 VND38.67525 UGX
500 VND77.35050 UGX
1000 VND154.70100 UGX
2000 VND309.40200 UGX
5000 VND773.50500 UGX
10000 VND1547.01000 UGX