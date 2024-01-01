Ukrayna grivnasından Etiyopya birrine

Reel döviz kuru ile UAH → ETB çevirin

1.000 uah
1.501,40 etb

1.00000 UAH = 1.50140 ETB

00:19 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.9285583.01120.7941231.346251.3472518.94591.5341
1 EUR1.07695189.39890.8552351.449841.4509220.40381.65214
1 INR0.01204660.011185810.009566460.01621770.01622970.2282330.0184806
1 GBP1.259251.16927104.53211.695271.6965223.85761.93181

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ukrayna grivnasından Etiyopya birrine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ETB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → ETB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ukrayna grivnası için en iyi döviz çiftleri

UAH → USD

UAH → EUR

UAH → INR

UAH → GBP

UAH → SGD

UAH → CAD

UAH → ZAR

UAH → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Etiyopya Birri
1 UAH1.50140 ETB
5 UAH7.50700 ETB
10 UAH15.01400 ETB
20 UAH30.02800 ETB
50 UAH75.07000 ETB
100 UAH150.14000 ETB
250 UAH375.35000 ETB
500 UAH750.70000 ETB
1000 UAH1501.40000 ETB
2000 UAH3002.80000 ETB
5000 UAH7507.00000 ETB
10000 UAH15014.00000 ETB
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Ukrayna Grivnası
1 ETB0.66604 UAH
5 ETB3.33022 UAH
10 ETB6.66045 UAH
20 ETB13.32090 UAH
50 ETB33.30225 UAH
100 ETB66.60450 UAH
250 ETB166.51125 UAH
500 ETB333.02250 UAH
1000 ETB666.04500 UAH
2000 ETB1332.09000 UAH
5000 ETB3330.22500 UAH
10000 ETB6660.45000 UAH