2.000 Trinidad ve Tobago dolarından İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile TTD → CHF çevirin

2.000 ttd
269,65 chf

1,000 TTD = 0,1348 CHF

03:52 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06588,8521,4661,6430,97417,678
1 GBP1,1711,246103,9411,7141,9211,13920,68
1 USD0,9390,802183,411,3761,5420,91416,595
1 INR0,0110,010,01210,0160,0180,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Trinidad ve Tobago dolarından İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TTD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TTD → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Trinidad ve Tobago doları için en iyi döviz çiftleri

TTD → USD

TTD → CAD

TTD → INR

TTD → GBP

TTD → ZAR

TTD → AUD

TTD → EUR

TTD → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Trinidad ve Tobago Doları / İsviçre Frangı
1 TTD0,13482 CHF
5 TTD0,67412 CHF
10 TTD1,34823 CHF
20 TTD2,69646 CHF
50 TTD6,74115 CHF
100 TTD13,48230 CHF
250 TTD33,70575 CHF
500 TTD67,41150 CHF
1000 TTD134,82300 CHF
2000 TTD269,64600 CHF
5000 TTD674,11500 CHF
10000 TTD1.348,23000 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Trinidad ve Tobago Doları
1 CHF7,41715 TTD
5 CHF37,08575 TTD
10 CHF74,17150 TTD
20 CHF148,34300 TTD
50 CHF370,85750 TTD
100 CHF741,71500 TTD
250 CHF1.854,28750 TTD
500 CHF3.708,57500 TTD
1000 CHF7.417,15000 TTD
2000 CHF14.834,30000 TTD
5000 CHF37.085,75000 TTD
10000 CHF74.171,50000 TTD