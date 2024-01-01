Tonga pa'angasından Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile TOP → KWD çevirin

1.000 top
131,283 kwd

1.00000 TOP = 0.13128 KWD

23:10 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548151.0774589.42861.450521.650880.9479318.3661
1 GBP1.1698411.26045104.6181.696881.931281.1089321.4855
1 USD0.928050.793367183.00021.346251.532210.8797517.0459
1 INR0.01118210.009558620.012048210.01621980.01846040.01059940.205372

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Tonga pa'angasından Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TOP → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tonga pa'angası için en iyi döviz çiftleri

TOP → USD

TOP → EUR

TOP → GBP

TOP → INR

TOP → JPY

TOP → RUB

TOP → AUD

TOP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tonga Pa'angası / Kuveyt Dinarı
1 TOP0.13128 KWD
5 TOP0.65642 KWD
10 TOP1.31283 KWD
20 TOP2.62566 KWD
50 TOP6.56415 KWD
100 TOP13.12830 KWD
250 TOP32.82075 KWD
500 TOP65.64150 KWD
1000 TOP131.28300 KWD
2000 TOP262.56600 KWD
5000 TOP656.41500 KWD
10000 TOP1312.83000 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Tonga Pa'angası
1 KWD7.61711 TOP
5 KWD38.08555 TOP
10 KWD76.17110 TOP
20 KWD152.34220 TOP
50 KWD380.85550 TOP
100 KWD761.71100 TOP
250 KWD1904.27750 TOP
500 KWD3808.55500 TOP
1000 KWD7617.11000 TOP
2000 KWD15234.22000 TOP
5000 KWD38085.55000 TOP
10000 KWD76171.10000 TOP