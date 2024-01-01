5 Kuveyt dinarından Tonga pa'angasına

Reel döviz kuru ile KWD → TOP çevirin

1,000ك KWD = 7,601T$ TOP

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → TOP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TOP
1 KWD → TOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek7,74017,7401
Düşük7,52507,4353
Ortalama7,61457,5932
Değişim0.68%-0.62%
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1 KWD → TOP istatistikleri

KWD → TOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 7,7401, en düşük 7,5250 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 7,6145 oldu. KWD → TOP kurundaki değişiklik 0.68 değerindeydi.

KWD → TOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 7,7401, en düşük 7,4353 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 7,5932 oldu. KWD → TOP kurundaki değişiklik -0.62 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - TOP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Tonga pa'angasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → TOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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KWD → NGN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Tonga Pa'angası
1 KWD7,60149 TOP
5 KWD38,00745 TOP
10 KWD76,01490 TOP
20 KWD152,02980 TOP
50 KWD380,07450 TOP
100 KWD760,14900 TOP
250 KWD1.900,37250 TOP
500 KWD3.800,74500 TOP
1000 KWD7.601,49000 TOP
2000 KWD15.202,98000 TOP
5000 KWD38.007,45000 TOP
10000 KWD76.014,90000 TOP
Çevrim kurları Tonga Pa'angası / Kuveyt Dinarı
1 TOP0,13155 KWD
5 TOP0,65777 KWD
10 TOP1,31553 KWD
20 TOP2,63106 KWD
50 TOP6,57765 KWD
100 TOP13,15530 KWD
250 TOP32,88825 KWD
500 TOP65,77650 KWD
1000 TOP131,55300 KWD
2000 TOP263,10600 KWD
5000 TOP657,76500 KWD
10000 TOP1.315,53000 KWD