Tunus dinarından Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile TND → BHD çevirin

1.000 tnd
120,336 bhd

1.00000 TND = 0.12034 BHD

22:48 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548951.0771589.44361.45061.650550.94797518.368
1 GBP1.1697311.26104.6271.696841.930741.1088821.486
1 USD0.92840.793651183.03731.34671.532330.8801517.0524
1 INR0.01118020.009557760.012042810.0162180.01845350.01059950.205358

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Tunus dinarından Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TND → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tunus dinarı için en iyi döviz çiftleri

TND → USD

TND → EUR

TND → GBP

TND → INR

TND → JPY

TND → RUB

TND → AUD

TND → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Bahreyn Dinarı
1 TND0.12034 BHD
5 TND0.60168 BHD
10 TND1.20336 BHD
20 TND2.40672 BHD
50 TND6.01680 BHD
100 TND12.03360 BHD
250 TND30.08400 BHD
500 TND60.16800 BHD
1000 TND120.33600 BHD
2000 TND240.67200 BHD
5000 TND601.68000 BHD
10000 TND1203.36000 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Tunus Dinarı
1 BHD8.31008 TND
5 BHD41.55040 TND
10 BHD83.10080 TND
20 BHD166.20160 TND
50 BHD415.50400 TND
100 BHD831.00800 TND
250 BHD2077.52000 TND
500 BHD4155.04000 TND
1000 BHD8310.08000 TND
2000 BHD16620.16000 TND
5000 BHD41550.40000 TND
10000 BHD83100.80000 TND