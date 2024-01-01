Türkmenistan manatından Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile TMT → PKR çevirin

1.000 tmt
79.705,70 pkr

1.00000 TMT = 79.70570 PKR

22:43 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854911.0771589.41831.450541.65080.94794518.3673
1 GBP1.1697111.2601104.6061.696911.931191.1088221.487
1 USD0.92840.793588183.01381.346651.532570.880217.0518
1 INR0.01118340.009559710.012046210.0162220.01846160.01060310.205409

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Türkmenistan manatından Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TMT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TMT → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türkmenistan manatı için en iyi döviz çiftleri

TMT → USD

TMT → EUR

TMT → GBP

TMT → INR

TMT → JPY

TMT → RUB

TMT → AUD

TMT → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Pakistan Rupisi
1 TMT79.70570 PKR
5 TMT398.52850 PKR
10 TMT797.05700 PKR
20 TMT1594.11400 PKR
50 TMT3985.28500 PKR
100 TMT7970.57000 PKR
250 TMT19926.42500 PKR
500 TMT39852.85000 PKR
1000 TMT79705.70000 PKR
2000 TMT159411.40000 PKR
5000 TMT398528.50000 PKR
10000 TMT797057.00000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Türkmenistan Manatı
1 PKR0.01255 TMT
5 PKR0.06273 TMT
10 PKR0.12546 TMT
20 PKR0.25092 TMT
50 PKR0.62731 TMT
100 PKR1.25462 TMT
250 PKR3.13655 TMT
500 PKR6.27310 TMT
1000 PKR12.54620 TMT
2000 PKR25.09240 TMT
5000 PKR62.73100 TMT
10000 PKR125.46200 TMT