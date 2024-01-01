Tacikistan somonundan Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile TJS → KZT çevirin

1.000 tjs
40.985 kzt

1.00000 TJS = 40.98500 KZT

18:42 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855221.0771589.42451.450541.65080.94774518.3724
1 GBP1.1692911.25955104.5671.696171.930341.1081921.4835
1 USD0.92840.793934183.01951.346651.532570.8799517.0565
1 INR0.01118260.009563230.012045410.01622090.01846030.01059930.205452

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Tacikistan somonundan Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TJS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TJS → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tacikistan somonu için en iyi döviz çiftleri

TJS → USD

TJS → EUR

TJS → GBP

TJS → INR

TJS → JPY

TJS → RUB

TJS → AUD

TJS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Kazakistan Tengesi
1 TJS40.98500 KZT
5 TJS204.92500 KZT
10 TJS409.85000 KZT
20 TJS819.70000 KZT
50 TJS2049.25000 KZT
100 TJS4098.50000 KZT
250 TJS10246.25000 KZT
500 TJS20492.50000 KZT
1000 TJS40985.00000 KZT
2000 TJS81970.00000 KZT
5000 TJS204925.00000 KZT
10000 TJS409850.00000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Tacikistan Somonu
1 KZT0.02440 TJS
5 KZT0.12200 TJS
10 KZT0.24399 TJS
20 KZT0.48798 TJS
50 KZT1.21996 TJS
100 KZT2.43992 TJS
250 KZT6.09980 TJS
500 KZT12.19960 TJS
1000 KZT24.39920 TJS
2000 KZT48.79840 TJS
5000 KZT121.99600 TJS
10000 KZT243.99200 TJS