Tacikistan somonundan Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile TJS → KWD çevirin

1.000 tjs
28,137 kwd

1.00000 TJS = 0.02814 KWD

22:06 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855221.0771589.42451.450541.65080.94774518.3724
1 GBP1.1692911.25955104.5671.696171.930341.1081921.4835
1 USD0.92840.793934183.01951.346651.532570.8799517.0565
1 INR0.01118260.009563230.012045410.01622090.01846030.01059930.205452

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Tacikistan somonundan Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TJS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TJS → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tacikistan somonu için en iyi döviz çiftleri

TJS → USD

TJS → EUR

TJS → GBP

TJS → INR

TJS → JPY

TJS → RUB

TJS → AUD

TJS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Kuveyt Dinarı
1 TJS0.02814 KWD
5 TJS0.14068 KWD
10 TJS0.28137 KWD
20 TJS0.56274 KWD
50 TJS1.40684 KWD
100 TJS2.81368 KWD
250 TJS7.03420 KWD
500 TJS14.06840 KWD
1000 TJS28.13680 KWD
2000 TJS56.27360 KWD
5000 TJS140.68400 KWD
10000 TJS281.36800 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Tacikistan Somonu
1 KWD35.54070 TJS
5 KWD177.70350 TJS
10 KWD355.40700 TJS
20 KWD710.81400 TJS
50 KWD1777.03500 TJS
100 KWD3554.07000 TJS
250 KWD8885.17500 TJS
500 KWD17770.35000 TJS
1000 KWD35540.70000 TJS
2000 KWD71081.40000 TJS
5000 KWD177703.50000 TJS
10000 KWD355407.00000 TJS