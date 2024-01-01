10 Kuveyt dinarından Tacikistan somonuna

Reel döviz kuru ile KWD → TJS çevirin

1,000ك KWD = 34,73SM TJS

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → TJS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TJS
1 KWD → TJSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek34,906135,0167
Düşük34,678534,6603
Ortalama34,768934,7970
Değişim-0.17%0.20%
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1 KWD → TJS istatistikleri

KWD → TJS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 34,9061, en düşük 34,6785 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 34,7689 oldu. KWD → TJS kurundaki değişiklik -0.17 değerindeydi.

KWD → TJS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 35,0167, en düşük 34,6603 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 34,7970 oldu. KWD → TJS kurundaki değişiklik 0.20 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - TJS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Tacikistan somonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TJS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → TJS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Tacikistan Somonu
1 KWD34,72840 TJS
5 KWD173,64200 TJS
10 KWD347,28400 TJS
20 KWD694,56800 TJS
50 KWD1.736,42000 TJS
100 KWD3.472,84000 TJS
250 KWD8.682,10000 TJS
500 KWD17.364,20000 TJS
1000 KWD34.728,40000 TJS
2000 KWD69.456,80000 TJS
5000 KWD173.642,00000 TJS
10000 KWD347.284,00000 TJS
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Kuveyt Dinarı
1 TJS0,02879 KWD
5 TJS0,14397 KWD
10 TJS0,28795 KWD
20 TJS0,57590 KWD
50 TJS1,43974 KWD
100 TJS2,87949 KWD
250 TJS7,19873 KWD
500 TJS14,39745 KWD
1000 TJS28,79490 KWD
2000 TJS57,58980 KWD
5000 TJS143,97450 KWD
10000 TJS287,94900 KWD