El Salvador kolonundan Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile SVC → MUR çevirin

1.000 svc
5.295,39 mur

1.00000 SVC = 5.29539 MUR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855021.0771589.40111.450441.650930.94776518.3572
1 GBP1.1695611.25975104.5561.696321.93081.1084721.4692
1 USD0.92840.793808182.99781.346551.532680.879917.0424
1 INR0.01118550.009564210.012048510.01622390.01846660.01060150.205336

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

El Salvador kolonundan Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SVC ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SVC → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

El Salvador kolonu için en iyi döviz çiftleri

SVC → EUR

SVC → USD

SVC → INR

SVC → AUD

SVC → GBP

SVC → SGD

SVC → ZAR

SVC → NZD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları El Salvador Kolonu / Mauritius Rupisi
1 SVC5.29539 MUR
5 SVC26.47695 MUR
10 SVC52.95390 MUR
20 SVC105.90780 MUR
50 SVC264.76950 MUR
100 SVC529.53900 MUR
250 SVC1323.84750 MUR
500 SVC2647.69500 MUR
1000 SVC5295.39000 MUR
2000 SVC10590.78000 MUR
5000 SVC26476.95000 MUR
10000 SVC52953.90000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / El Salvador Kolonu
1 MUR0.18884 SVC
5 MUR0.94422 SVC
10 MUR1.88843 SVC
20 MUR3.77686 SVC
50 MUR9.44215 SVC
100 MUR18.88430 SVC
250 MUR47.21075 SVC
500 MUR94.42150 SVC
1000 MUR188.84300 SVC
2000 MUR377.68600 SVC
5000 MUR944.21500 SVC
10000 MUR1888.43000 SVC