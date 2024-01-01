Saint Helena poundundan Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile SHP → VND çevirin

1.000 shp
30.811.700 vnd

1.00000 SHP = 30811.70000 VND

21:01 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855121.0770589.39891.450731.651280.947918.3575
1 GBP1.1694311.25955104.5471.696551.931081.108521.468
1 USD0.928450.793934183.00351.346951.533150.8800517.0442
1 INR0.01118580.009565070.012047710.01622760.0184710.01060260.205343

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Saint Helena poundundan Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SHP → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Saint Helena poundu için en iyi döviz çiftleri

SHP → USD

SHP → GBP

SHP → EUR

SHP → AUD

SHP → SGD

SHP → ZAR

SHP → CAD

SHP → NZD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Vietnam Dongu
1 SHP30811.70000 VND
5 SHP154058.50000 VND
10 SHP308117.00000 VND
20 SHP616234.00000 VND
50 SHP1540585.00000 VND
100 SHP3081170.00000 VND
250 SHP7702925.00000 VND
500 SHP15405850.00000 VND
1000 SHP30811700.00000 VND
2000 SHP61623400.00000 VND
5000 SHP154058500.00000 VND
10000 SHP308117000.00000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Saint Helena Poundu
1 VND0.00003 SHP
5 VND0.00016 SHP
10 VND0.00032 SHP
20 VND0.00065 SHP
50 VND0.00162 SHP
100 VND0.00325 SHP
250 VND0.00811 SHP
500 VND0.01623 SHP
1000 VND0.03246 SHP
2000 VND0.06491 SHP
5000 VND0.16228 SHP
10000 VND0.32455 SHP