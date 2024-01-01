Saint Helena poundundan Mozambik metikaline

Reel döviz kuru ile SHP → MZN çevirin

1.000 shp
80.473,30 mzn

1.00000 SHP = 80.47330 MZN

20:57 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDGBPEURAUDSGDZARCADNZD
1 USD10.793840.928451.533151.3455518.94911.346851.6376
1 GBP1.259711.169521.931311.6949923.87021.696632.06288
1 EUR1.07710.85505511.651361.4492920.41011.450691.76386
1 AUD0.652250.5177820.60556110.87763512.35960.8784831.06812

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Saint Helena poundundan Mozambik metikaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SHP → MZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Saint Helena poundu için en iyi döviz çiftleri

SHP → USD

SHP → GBP

SHP → EUR

SHP → AUD

SHP → SGD

SHP → ZAR

SHP → CAD

SHP → NZD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Mozambik Metikali
1 SHP80.47330 MZN
5 SHP402.36650 MZN
10 SHP804.73300 MZN
20 SHP1609.46600 MZN
50 SHP4023.66500 MZN
100 SHP8047.33000 MZN
250 SHP20118.32500 MZN
500 SHP40236.65000 MZN
1000 SHP80473.30000 MZN
2000 SHP160946.60000 MZN
5000 SHP402366.50000 MZN
10000 SHP804733.00000 MZN
Çevrim kurları Mozambik Metikali / Saint Helena Poundu
1 MZN0.01243 SHP
5 MZN0.06213 SHP
10 MZN0.12427 SHP
20 MZN0.24853 SHP
50 MZN0.62133 SHP
100 MZN1.24265 SHP
250 MZN3.10663 SHP
500 MZN6.21325 SHP
1000 MZN12.42650 SHP
2000 MZN24.85300 SHP
5000 MZN62.13250 SHP
10000 MZN124.26500 SHP