Saint Helena poundundan Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile SHP → MUR çevirin

1.000 shp
58.367,80 mur

1.00000 SHP = 58.36780 MUR

20:56 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855051.077189.4011.450691.651490.9477918.3663
1 GBP1.1695211.2597104.5571.696631.931461.1084621.4799
1 USD0.928450.79384183.00161.346851.533270.8799517.0516
1 INR0.01118560.009564150.01204810.01622680.01847280.01060160.205437

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Saint Helena poundundan Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SHP → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Saint Helena poundu için en iyi döviz çiftleri

SHP → USD

SHP → GBP

SHP → EUR

SHP → AUD

SHP → SGD

SHP → ZAR

SHP → CAD

SHP → NZD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Mauritius Rupisi
1 SHP58.36780 MUR
5 SHP291.83900 MUR
10 SHP583.67800 MUR
20 SHP1167.35600 MUR
50 SHP2918.39000 MUR
100 SHP5836.78000 MUR
250 SHP14591.95000 MUR
500 SHP29183.90000 MUR
1000 SHP58367.80000 MUR
2000 SHP116735.60000 MUR
5000 SHP291839.00000 MUR
10000 SHP583678.00000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Saint Helena Poundu
1 MUR0.01713 SHP
5 MUR0.08566 SHP
10 MUR0.17133 SHP
20 MUR0.34265 SHP
50 MUR0.85664 SHP
100 MUR1.71327 SHP
250 MUR4.28317 SHP
500 MUR8.56635 SHP
1000 MUR17.13270 SHP
2000 MUR34.26540 SHP
5000 MUR85.66350 SHP
10000 MUR171.32700 SHP