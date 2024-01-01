Saint Helena poundundan Kamboçya rieline

Reel döviz kuru ile SHP → KHR çevirin

1.000 shp
5.138.110 khr

1.00000 SHP = 5138.11000 KHR

20:54 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDGBPEURAUDSGDZARCADNZD
1 USD10.7938710.928451.533271.3455518.94971.346951.6376
1 GBP1.2596511.169521.931391.6949223.871.696692.0628
1 EUR1.077050.8550511.651411.4492220.40981.450731.76378
1 AUD0.65220.5177630.60554310.87756812.3590.8784811.06804

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Saint Helena poundundan Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SHP → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Saint Helena poundu için en iyi döviz çiftleri

SHP → USD

SHP → GBP

SHP → EUR

SHP → AUD

SHP → SGD

SHP → ZAR

SHP → CAD

SHP → NZD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Kamboçya Rieli
1 SHP5138.11000 KHR
5 SHP25690.55000 KHR
10 SHP51381.10000 KHR
20 SHP102762.20000 KHR
50 SHP256905.50000 KHR
100 SHP513811.00000 KHR
250 SHP1284527.50000 KHR
500 SHP2569055.00000 KHR
1000 SHP5138110.00000 KHR
2000 SHP10276220.00000 KHR
5000 SHP25690550.00000 KHR
10000 SHP51381100.00000 KHR
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Saint Helena Poundu
1 KHR0.00019 SHP
5 KHR0.00097 SHP
10 KHR0.00195 SHP
20 KHR0.00389 SHP
50 KHR0.00973 SHP
100 KHR0.01946 SHP
250 KHR0.04866 SHP
500 KHR0.09731 SHP
1000 KHR0.19462 SHP
2000 KHR0.38925 SHP
5000 KHR0.97312 SHP
10000 KHR1.94624 SHP