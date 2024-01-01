Saint Helena poundundan Hong Kong dolarına

Reel döviz kuru ile SHP → HKD çevirin

1.000 shp
9.848,74 hkd

1.00000 SHP = 9.84874 HKD

20:52 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDGBPEURAUDSGDZARCADNZD
1 USD10.7939340.928551.533391.345618.95091.347051.6376
1 GBP1.2595511.169511.931381.6948523.86961.696682.06264
1 EUR1.076950.8550611.651381.4491420.40921.450711.76361
1 AUD0.652150.5177640.60555310.87753312.35880.8784791.06796

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Saint Helena poundundan Hong Kong dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SHP → HKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Saint Helena poundu için en iyi döviz çiftleri

SHP → USD

SHP → GBP

SHP → EUR

SHP → AUD

SHP → SGD

SHP → ZAR

SHP → CAD

SHP → NZD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Hong Kong Doları
1 SHP9.84874 HKD
5 SHP49.24370 HKD
10 SHP98.48740 HKD
20 SHP196.97480 HKD
50 SHP492.43700 HKD
100 SHP984.87400 HKD
250 SHP2462.18500 HKD
500 SHP4924.37000 HKD
1000 SHP9848.74000 HKD
2000 SHP19697.48000 HKD
5000 SHP49243.70000 HKD
10000 SHP98487.40000 HKD
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Saint Helena Poundu
100 HKD10.15360 SHP
200 HKD20.30720 SHP
300 HKD30.46080 SHP
500 HKD50.76800 SHP
1000 HKD101.53600 SHP
2000 HKD203.07200 SHP
2500 HKD253.84000 SHP
3000 HKD304.60800 SHP
4000 HKD406.14400 SHP
5000 HKD507.68000 SHP
10000 HKD1015.36000 SHP
20000 HKD2030.72000 SHP