100 İsveç kronundan Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile SEK → NZD çevirin

100 sek
15,86 nzd

1,000kr SEK = 0,1586$ NZD

17:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → NZD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SEK → NZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,15860,1586
Düşük0,15410,1521
Ortalama0,15600,1549
Değişim1.62%3.12%
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1 SEK → NZD istatistikleri

SEK → NZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1586, en düşük 0,1541 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1560 oldu. SEK → NZD kurundaki değişiklik 1.62 değerindeydi.

SEK → NZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1586, en düşük 0,1521 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1549 oldu. SEK → NZD kurundaki değişiklik 3.12 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7826,83910,95783,7921,3863,932
1 EUR1,09110,8537,46211,95791,4381,5134,29
1 GBP1,2791,17218,74614,013107,1571,7735,028
1 DKK0,1460,1340,11411,60212,2530,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Yeni Zelanda Doları
1 SEK0,15859 NZD
5 SEK0,79295 NZD
10 SEK1,58590 NZD
20 SEK3,17180 NZD
50 SEK7,92950 NZD
100 SEK15,85900 NZD
250 SEK39,64750 NZD
500 SEK79,29500 NZD
1000 SEK158,59000 NZD
2000 SEK317,18000 NZD
5000 SEK792,95000 NZD
10000 SEK1.585,90000 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / İsveç Kronu
1 NZD6,30557 SEK
5 NZD31,52785 SEK
10 NZD63,05570 SEK
20 NZD126,11140 SEK
50 NZD315,27850 SEK
100 NZD630,55700 SEK
250 NZD1.576,39250 SEK
500 NZD3.152,78500 SEK
1000 NZD6.305,57000 SEK
2000 NZD12.611,14000 SEK
5000 NZD31.527,85000 SEK
10000 NZD63.055,70000 SEK