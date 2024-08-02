bin İsveç kronundan Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile SEK → MYR çevirin

1.000 sek
424,81 myr

1,000kr SEK = 0,4248RM MYR

16:51 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → MYR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SEK → MYRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,44950,4535
Düşük0,42480,4248
Ortalama0,43920,4423
Değişim-5.50%-3.12%
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1 SEK → MYR istatistikleri

SEK → MYR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4495, en düşük 0,4248 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4392 oldu. SEK → MYR kurundaki değişiklik -5.50 değerindeydi.

SEK → MYR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4535, en düşük 0,4248 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4423 oldu. SEK → MYR kurundaki değişiklik -3.12 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7826,83810,95283,7961,3853,93
1 EUR1,09110,8537,46311,95391,4551,5124,289
1 GBP1,2791,17218,74514,006107,1631,7725,026
1 DKK0,1460,1340,11411,60212,2550,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Malezya Ringiti
1 SEK0,42481 MYR
5 SEK2,12406 MYR
10 SEK4,24812 MYR
20 SEK8,49624 MYR
50 SEK21,24060 MYR
100 SEK42,48120 MYR
250 SEK106,20300 MYR
500 SEK212,40600 MYR
1000 SEK424,81200 MYR
2000 SEK849,62400 MYR
5000 SEK2.124,06000 MYR
10000 SEK4.248,12000 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / İsveç Kronu
1 MYR2,35398 SEK
5 MYR11,76990 SEK
10 MYR23,53980 SEK
20 MYR47,07960 SEK
50 MYR117,69900 SEK
100 MYR235,39800 SEK
250 MYR588,49500 SEK
500 MYR1.176,99000 SEK
1000 MYR2.353,98000 SEK
2000 MYR4.707,96000 SEK
5000 MYR11.769,90000 SEK
10000 MYR23.539,80000 SEK