10 İsveç kronundan Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile SEK → MUR çevirin

10 sek
44,19 mur

1,000kr SEK = 4,419₨ MUR

16:45 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → MUR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SEK → MURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,66214,6621
Düşük4,30034,2674
Ortalama4,45424,4383
Değişim-2.17%2.60%
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1 SEK → MUR istatistikleri

SEK → MUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,6621, en düşük 4,3003 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,4542 oldu. SEK → MUR kurundaki değişiklik -2.17 değerindeydi.

SEK → MUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,6621, en düşük 4,2674 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,4383 oldu. SEK → MUR kurundaki değişiklik 2.60 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9170,7826,8410,95683,7971,3853,931
1 EUR1,09110,8537,46311,95391,4261,5114,289
1 GBP1,2791,17218,74914,013107,1761,7725,028
1 DKK0,1460,1340,11411,60212,2510,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

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SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Mauritius Rupisi
1 SEK4,41863 MUR
5 SEK22,09315 MUR
10 SEK44,18630 MUR
20 SEK88,37260 MUR
50 SEK220,93150 MUR
100 SEK441,86300 MUR
250 SEK1.104,65750 MUR
500 SEK2.209,31500 MUR
1000 SEK4.418,63000 MUR
2000 SEK8.837,26000 MUR
5000 SEK22.093,15000 MUR
10000 SEK44.186,30000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / İsveç Kronu
1 MUR0,22632 SEK
5 MUR1,13158 SEK
10 MUR2,26315 SEK
20 MUR4,52630 SEK
50 MUR11,31575 SEK
100 MUR22,63150 SEK
250 MUR56,57875 SEK
500 MUR113,15750 SEK
1000 MUR226,31500 SEK
2000 MUR452,63000 SEK
5000 MUR1.131,57500 SEK
10000 MUR2.263,15000 SEK