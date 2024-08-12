20 İsveç kronundan Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile SEK → KES çevirin

20 sek
246 kes

1,000kr SEK = 12,29Ksh KES

03:46 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → KES çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SEK → KESSon 30 günSon 90 gün
Yüksek12,361512,5702
Düşük12,039612,0396
Ortalama12,212912,2671
Değişim0.34%1.93%
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1 SEK → KES istatistikleri

SEK → KES kurunun performansı son 30 günde en yüksek 12,3615, en düşük 12,0396 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 12,2129 oldu. SEK → KES kurundaki değişiklik 0.34 değerindeydi.

SEK → KES kurunun performansı son 90 günde en yüksek 12,5702, en düşük 12,0396 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 12,2671 oldu. SEK → KES kurundaki değişiklik 1.93 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7846,83810,80883,9541,3743,959
1 EUR1,09110,8557,46311,79791,6311,4994,32
1 GBP1,2761,16918,72413,79107,1121,7535,05
1 DKK0,1460,1340,11511,58112,2780,2010,579

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Kenya Şilini
1 SEK12,29160 KES
5 SEK61,45800 KES
10 SEK122,91600 KES
20 SEK245,83200 KES
50 SEK614,58000 KES
100 SEK1.229,16000 KES
250 SEK3.072,90000 KES
500 SEK6.145,80000 KES
1000 SEK12.291,60000 KES
2000 SEK24.583,20000 KES
5000 SEK61.458,00000 KES
10000 SEK122.916,00000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / İsveç Kronu
1 KES0,08136 SEK
5 KES0,40678 SEK
10 KES0,81356 SEK
20 KES1,62713 SEK
50 KES4,06782 SEK
100 KES8,13564 SEK
250 KES20,33910 SEK
500 KES40,67820 SEK
1000 KES81,35640 SEK
2000 KES162,71280 SEK
5000 KES406,78200 SEK
10000 KES813,56400 SEK