bin İsveç kronundan Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile SEK → JEP çevirin

1.000 sek
74,55 jep

1,000kr SEK = 0,07455£ JEP

03:42 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

SEK → JEP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SEK → JEPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,07530,0754
Düşük0,07170,0717
Ortalama0,07310,0740
Değişim1.97%1.41%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SEK → JEP istatistikleri

SEK → JEP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0753, en düşük 0,0717 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0731 oldu. SEK → JEP kurundaki değişiklik 1.97 değerindeydi.

SEK → JEP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0754, en düşük 0,0717 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0740 oldu. SEK → JEP kurundaki değişiklik 1.41 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7846,83810,80883,9561,3743,959
1 EUR1,09110,8557,46311,79691,6331,4994,32
1 GBP1,2761,16918,72413,789107,1151,7535,05
1 DKK0,1460,1340,11511,58112,2780,2010,579

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İsveç kronundan Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Jersey poundu
1 SEK0,07455 JEP
5 SEK0,37274 JEP
10 SEK0,74547 JEP
20 SEK1,49095 JEP
50 SEK3,72737 JEP
100 SEK7,45474 JEP
250 SEK18,63685 JEP
500 SEK37,27370 JEP
1000 SEK74,54740 JEP
2000 SEK149,09480 JEP
5000 SEK372,73700 JEP
10000 SEK745,47400 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / İsveç Kronu
1 JEP13,41430 SEK
5 JEP67,07150 SEK
10 JEP134,14300 SEK
20 JEP268,28600 SEK
50 JEP670,71500 SEK
100 JEP1.341,43000 SEK
250 JEP3.353,57500 SEK
500 JEP6.707,15000 SEK
1000 JEP13.414,30000 SEK
2000 JEP26.828,60000 SEK
5000 JEP67.071,50000 SEK
10000 JEP134.143,00000 SEK