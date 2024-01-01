50 Seyşeller rupisinden Saint Helena pounduna

Reel döviz kuru ile SCR → SHP çevirin

50 scr
2,60 shp

1,000₨ SCR = 0,05194£ SHP

14:23 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → SHP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → SHPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,05820,0598
Düşük0,05150,0515
Ortalama0,05540,0567
Değişim-8.05%-11.05%
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1 SCR → SHP istatistikleri

SCR → SHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0582, en düşük 0,0515 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0554 oldu. SCR → SHP kurundaki değişiklik -8.05 değerindeydi.

SCR → SHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0598, en düşük 0,0515 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0567 oldu. SCR → SHP kurundaki değişiklik -11.05 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,09291,4561,511,670,93920,758
1 GBP1,17611,284107,5761,7771,9651,10424,417
1 USD0,9160,779183,7851,3841,530,8619,017
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Saint Helena Poundu
1 SCR0,05194 SHP
5 SCR0,25970 SHP
10 SCR0,51941 SHP
20 SCR1,03882 SHP
50 SCR2,59704 SHP
100 SCR5,19408 SHP
250 SCR12,98520 SHP
500 SCR25,97040 SHP
1000 SCR51,94080 SHP
2000 SCR103,88160 SHP
5000 SCR259,70400 SHP
10000 SCR519,40800 SHP
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Seyşeller Rupisi
1 SHP19,25270 SCR
5 SHP96,26350 SCR
10 SHP192,52700 SCR
20 SHP385,05400 SCR
50 SHP962,63500 SCR
100 SHP1.925,27000 SCR
250 SHP4.813,17500 SCR
500 SHP9.626,35000 SCR
1000 SHP19.252,70000 SCR
2000 SHP38.505,40000 SCR
5000 SHP96.263,50000 SCR
10000 SHP192.527,00000 SCR