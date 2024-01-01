Arabistan riyalinden Tunus dinarına

Reel döviz kuru ile SAR → TND çevirin

1.000 sar
835,389 tnd

1.00000 SAR = 0.83539 TND

19:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854851.0768589.38231.450571.650980.9472818.3658
1 GBP1.169811.25975104.5641.696951.931391.1081221.4852
1 USD0.92860.793808183.00351.347051.533150.8796517.0551
1 INR0.01118790.009563550.012047710.01622880.0184710.01059770.205474

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Arabistan riyalinden Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Tunus Dinarı
1 SAR0.83539 TND
5 SAR4.17694 TND
10 SAR8.35389 TND
20 SAR16.70778 TND
50 SAR41.76945 TND
100 SAR83.53890 TND
250 SAR208.84725 TND
500 SAR417.69450 TND
1000 SAR835.38900 TND
2000 SAR1670.77800 TND
5000 SAR4176.94500 TND
10000 SAR8353.89000 TND
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Arabistan Riyali
1 TND1.19705 SAR
5 TND5.98525 SAR
10 TND11.97050 SAR
20 TND23.94100 SAR
50 TND59.85250 SAR
100 TND119.70500 SAR
250 TND299.26250 SAR
500 TND598.52500 SAR
1000 TND1197.05000 SAR
2000 TND2394.10000 SAR
5000 TND5985.25000 SAR
10000 TND11970.50000 SAR