50 Arabistan riyalinden Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile SAR → MXN çevirin

50 sar
252,88 mxn

1,000SR SAR = 5,058Mex$ MXN

09:20 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → MXN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → MXNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,05775,0577
Düşük4,69764,4144
Ortalama4,82964,7262
Değişim4.41%11.75%
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1 SAR → MXN istatistikleri

SAR → MXN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,0577, en düşük 4,6976 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,8296 oldu. SAR → MXN kurundaki değişiklik 4.41 değerindeydi.

SAR → MXN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,0577, en düşük 4,4144 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,7262 oldu. SAR → MXN kurundaki değişiklik 11.75 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,744278,91,3880,92458,0221,5360,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,7260,336200,94410,66641,8041,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Meksika Pesosu
1 SAR5,05769 MXN
5 SAR25,28845 MXN
10 SAR50,57690 MXN
20 SAR101,15380 MXN
50 SAR252,88450 MXN
100 SAR505,76900 MXN
250 SAR1.264,42250 MXN
500 SAR2.528,84500 MXN
1000 SAR5.057,69000 MXN
2000 SAR10.115,38000 MXN
5000 SAR25.288,45000 MXN
10000 SAR50.576,90000 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Arabistan Riyali
1 MXN0,19772 SAR
5 MXN0,98860 SAR
10 MXN1,97719 SAR
20 MXN3,95438 SAR
50 MXN9,88595 SAR
100 MXN19,77190 SAR
250 MXN49,42975 SAR
500 MXN98,85950 SAR
1000 MXN197,71900 SAR
2000 MXN395,43800 SAR
5000 MXN988,59500 SAR
10000 MXN1.977,19000 SAR