Arabistan riyalinden Makedonya dinarına

Reel döviz kuru ile SAR → MKD çevirin

1.000 sar
15.247,80 mkd

1.00000 SAR = 15.24780 MKD

19:39 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854821.076989.37931.450641.651050.9473618.3663
1 GBP1.1698411.25985104.5641.697081.931541.1082621.4865
1 USD0.92860.793745182.99681.347051.533150.879717.0548
1 INR0.01118830.009563560.012048710.01623010.01847250.01059920.205487

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Arabistan riyalinden Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → PHP

SAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Makedonya Dinarı
1 SAR15.24780 MKD
5 SAR76.23900 MKD
10 SAR152.47800 MKD
20 SAR304.95600 MKD
50 SAR762.39000 MKD
100 SAR1524.78000 MKD
250 SAR3811.95000 MKD
500 SAR7623.90000 MKD
1000 SAR15247.80000 MKD
2000 SAR30495.60000 MKD
5000 SAR76239.00000 MKD
10000 SAR152478.00000 MKD
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Arabistan Riyali
1 MKD0.06558 SAR
5 MKD0.32792 SAR
10 MKD0.65583 SAR
20 MKD1.31167 SAR
50 MKD3.27916 SAR
100 MKD6.55833 SAR
250 MKD16.39582 SAR
500 MKD32.79165 SAR
1000 MKD65.58330 SAR
2000 MKD131.16660 SAR
5000 MKD327.91650 SAR
10000 MKD655.83300 SAR