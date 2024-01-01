Arabistan riyalinden Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile SAR → JOD çevirin

1.000 sar
189,054 jod

1.00000 SAR = 0.18905 JOD

19:38 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854821.07789.3931.450771.651210.94734518.3676
1 GBP1.1698411.25995104.5781.697221.93171.1082421.4877
1 USD0.92850.793682183.00191.347051.533150.8796517.0544
1 INR0.01118660.009562220.012047910.01622910.01847130.0105980.20547

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Arabistan riyalinden Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Ürdün Dinarı
1 SAR0.18905 JOD
5 SAR0.94527 JOD
10 SAR1.89054 JOD
20 SAR3.78108 JOD
50 SAR9.45270 JOD
100 SAR18.90540 JOD
250 SAR47.26350 JOD
500 SAR94.52700 JOD
1000 SAR189.05400 JOD
2000 SAR378.10800 JOD
5000 SAR945.27000 JOD
10000 SAR1890.54000 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Arabistan Riyali
1 JOD5.28949 SAR
5 JOD26.44745 SAR
10 JOD52.89490 SAR
20 JOD105.78980 SAR
50 JOD264.47450 SAR
100 JOD528.94900 SAR
250 JOD1322.37250 SAR
500 JOD2644.74500 SAR
1000 JOD5289.49000 SAR
2000 JOD10578.98000 SAR
5000 JOD26447.45000 SAR
10000 JOD52894.90000 SAR