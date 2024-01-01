5 Arabistan riyalinden Haiti gurdusuna

Reel döviz kuru ile SAR → HTG çevirin

5 sar
175,34 htg

1,000SR SAR = 35,07G HTG

08:28 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → HTG çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → HTGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek35,224535,3936
Düşük34,967234,9672
Ortalama35,104235,2065
Değişim-0.44%-0.54%
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1 SAR → HTG istatistikleri

SAR → HTG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 35,2245, en düşük 34,9672 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 35,1042 oldu. SAR → HTG kurundaki değişiklik -0.44 değerindeydi.

SAR → HTG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 35,3936, en düşük 34,9672 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 35,2065 oldu. SAR → HTG kurundaki değişiklik -0.54 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,748278,91,3880,92558,0631,5360,786
1 INR0,01213,330,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,356201,00210,66741,8451,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Haiti gurdusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HTG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → HTG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

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SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Haiti Gurdusu
1 SAR35,06760 HTG
5 SAR175,33800 HTG
10 SAR350,67600 HTG
20 SAR701,35200 HTG
50 SAR1.753,38000 HTG
100 SAR3.506,76000 HTG
250 SAR8.766,90000 HTG
500 SAR17.533,80000 HTG
1000 SAR35.067,60000 HTG
2000 SAR70.135,20000 HTG
5000 SAR175.338,00000 HTG
10000 SAR350.676,00000 HTG
Çevrim kurları Haiti Gurdusu / Arabistan Riyali
1 HTG0,02852 SAR
5 HTG0,14258 SAR
10 HTG0,28516 SAR
20 HTG0,57033 SAR
50 HTG1,42582 SAR
100 HTG2,85163 SAR
250 HTG7,12908 SAR
500 HTG14,25815 SAR
1000 HTG28,51630 SAR
2000 HTG57,03260 SAR
5000 HTG142,58150 SAR
10000 HTG285,16300 SAR