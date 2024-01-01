1 Arabistan riyalinden Guyana dolarına

Reel döviz kuru ile SAR → GYD çevirin

1 sar
55,65 gyd

1,000SR SAR = 55,65GY$ GYD

08:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → GYD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → GYDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek55,721455,7963
Düşük55,530455,5304
Ortalama55,613655,6742
Değişim-0.09%-0.07%
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1 SAR → GYD istatistikleri

SAR → GYD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 55,7214, en düşük 55,5304 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 55,6136 oldu. SAR → GYD kurundaki değişiklik -0.09 değerindeydi.

SAR → GYD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 55,7963, en düşük 55,5304 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 55,6742 oldu. SAR → GYD kurundaki değişiklik -0.07 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,745278,91,3880,92558,0641,5360,786
1 INR0,01213,330,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,346200,97310,66741,841,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Guyana dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → GYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Guyana Doları
1 SAR55,64810 GYD
5 SAR278,24050 GYD
10 SAR556,48100 GYD
20 SAR1.112,96200 GYD
50 SAR2.782,40500 GYD
100 SAR5.564,81000 GYD
250 SAR13.912,02500 GYD
500 SAR27.824,05000 GYD
1000 SAR55.648,10000 GYD
2000 SAR111.296,20000 GYD
5000 SAR278.240,50000 GYD
10000 SAR556.481,00000 GYD
Çevrim kurları Guyana Doları / Arabistan Riyali
1 GYD0,01797 SAR
5 GYD0,08985 SAR
10 GYD0,17970 SAR
20 GYD0,35940 SAR
50 GYD0,89851 SAR
100 GYD1,79701 SAR
250 GYD4,49253 SAR
500 GYD8,98505 SAR
1000 GYD17,97010 SAR
2000 GYD35,94020 SAR
5000 GYD89,85050 SAR
10000 GYD179,70100 SAR