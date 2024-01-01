Arabistan riyalinden Belize dolarına

Reel döviz kuru ile SAR → BZD çevirin

1.000 sar
533,28 bzd

1.00000 SAR = 0.53328 BZD

19:34 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854831.07789.39091.450881.651210.9472418.3671
1 GBP1.1698211.25995104.5761.697341.93171.108121.4871
1 USD0.92850.793682182.99991.347151.533150.8795517.0539
1 INR0.01118680.009562450.012048210.01623070.01847180.0105970.205469

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Arabistan riyalinden Belize dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → BZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Belize Doları
1 SAR0.53328 BZD
5 SAR2.66642 BZD
10 SAR5.33284 BZD
20 SAR10.66568 BZD
50 SAR26.66420 BZD
100 SAR53.32840 BZD
250 SAR133.32100 BZD
500 SAR266.64200 BZD
1000 SAR533.28400 BZD
2000 SAR1066.56800 BZD
5000 SAR2666.42000 BZD
10000 SAR5332.84000 BZD
Çevrim kurları Belize Doları / Arabistan Riyali
1 BZD1.87518 SAR
5 BZD9.37590 SAR
10 BZD18.75180 SAR
20 BZD37.50360 SAR
50 BZD93.75900 SAR
100 BZD187.51800 SAR
250 BZD468.79500 SAR
500 BZD937.59000 SAR
1000 BZD1875.18000 SAR
2000 BZD3750.36000 SAR
5000 BZD9375.90000 SAR
10000 BZD18751.80000 SAR