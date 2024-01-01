500 Arabistan riyalinden Belize dolarına

Reel döviz kuru ile SAR → BZD çevirin

500 sar
266,45 bzd

1,000SR SAR = 0,5329BZ$ BZD

07:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → BZD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → BZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,53320,5333
Düşük0,53290,5329
Ortalama0,53320,5332
Değişim-0.04%-0.07%
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1 SAR → BZD istatistikleri

SAR → BZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5332, en düşük 0,5329 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5332 oldu. SAR → BZD kurundaki değişiklik -0.04 değerindeydi.

SAR → BZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5333, en düşük 0,5329 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5332 oldu. SAR → BZD kurundaki değişiklik -0.07 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,746278,91,3860,92658,1521,5350,787
1 INR0,01213,330,0170,0110,6940,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2090,0060,003
1 CAD0,72160,403201,16110,66841,9431,1070,567

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Belize dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → BZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

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SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Belize Doları
1 SAR0,53291 BZD
5 SAR2,66454 BZD
10 SAR5,32907 BZD
20 SAR10,65814 BZD
50 SAR26,64535 BZD
100 SAR53,29070 BZD
250 SAR133,22675 BZD
500 SAR266,45350 BZD
1000 SAR532,90700 BZD
2000 SAR1.065,81400 BZD
5000 SAR2.664,53500 BZD
10000 SAR5.329,07000 BZD
Çevrim kurları Belize Doları / Arabistan Riyali
1 BZD1,87650 SAR
5 BZD9,38250 SAR
10 BZD18,76500 SAR
20 BZD37,53000 SAR
50 BZD93,82500 SAR
100 BZD187,65000 SAR
250 BZD469,12500 SAR
500 BZD938,25000 SAR
1000 BZD1.876,50000 SAR
2000 BZD3.753,00000 SAR
5000 BZD9.382,50000 SAR
10000 BZD18.765,00000 SAR