100 Arabistan riyalinden Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile SAR → BTN çevirin

100 sar
2.231,48 btn

1,000SR SAR = 22,31Nu. BTN

07:39 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → BTN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → BTNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek22,324622,3246
Düşük22,243422,1450
Ortalama22,285922,2512
Değişim0.26%0.37%
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1 SAR → BTN istatistikleri

SAR → BTN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 22,3246, en düşük 22,2434 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 22,2859 oldu. SAR → BTN kurundaki değişiklik 0.26 değerindeydi.

SAR → BTN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 22,3246, en düşük 22,1450 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 22,2512 oldu. SAR → BTN kurundaki değişiklik 0.37 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,746278,91,3870,92758,1541,5360,787
1 INR0,01213,330,0170,0110,6940,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2090,0060,003
1 CAD0,72160,395201,13210,66841,9391,1080,567

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Bhutan Ngultrumu
1 SAR22,31480 BTN
5 SAR111,57400 BTN
10 SAR223,14800 BTN
20 SAR446,29600 BTN
50 SAR1.115,74000 BTN
100 SAR2.231,48000 BTN
250 SAR5.578,70000 BTN
500 SAR11.157,40000 BTN
1000 SAR22.314,80000 BTN
2000 SAR44.629,60000 BTN
5000 SAR111.574,00000 BTN
10000 SAR223.148,00000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Arabistan Riyali
1 BTN0,04481 SAR
5 BTN0,22407 SAR
10 BTN0,44813 SAR
20 BTN0,89627 SAR
50 BTN2,24067 SAR
100 BTN4,48133 SAR
250 BTN11,20333 SAR
500 BTN22,40665 SAR
1000 BTN44,81330 SAR
2000 BTN89,62660 SAR
5000 BTN224,06650 SAR
10000 BTN448,13300 SAR