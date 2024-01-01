10 Ruanda frangından Yeni Tayvan dolarına

Reel döviz kuru ile RWF → TWD çevirin

10 rwf
0,25 twd

1,000R₣ RWF = 0,02495NT$ TWD

06:54 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RWF → TWD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RWF → TWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02500,0250
Düşük0,02470,0247
Ortalama0,02490,0248
Değişim0.17%-0.19%
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1 RWF → TWD istatistikleri

RWF → TWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0250, en düşük 0,0247 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0249 oldu. RWF → TWD kurundaki değişiklik 0.17 değerindeydi.

RWF → TWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0250, en düşük 0,0247 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0248 oldu. RWF → TWD kurundaki değişiklik -0.19 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9261,3860,7861,3331,53318,23183,736
1 EUR1,0811,4960,8481,4391,65519,68190,393
1 CAD0,7220,66810,5670,9621,10613,15660,427
1 GBP1,2731,1791,76411,6971,95123,204106,576

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ruanda frangından Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

RWF → USD

RWF → EUR

RWF → CAD

RWF → GBP

RWF → SGD

RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Yeni Tayvan Doları
1 RWF0,02495 TWD
5 RWF0,12473 TWD
10 RWF0,24945 TWD
20 RWF0,49891 TWD
50 RWF1,24728 TWD
100 RWF2,49455 TWD
250 RWF6,23638 TWD
500 RWF12,47275 TWD
1000 RWF24,94550 TWD
2000 RWF49,89100 TWD
5000 RWF124,72750 TWD
10000 RWF249,45500 TWD
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Ruanda Frangı
1 TWD40,08740 RWF
5 TWD200,43700 RWF
10 TWD400,87400 RWF
20 TWD801,74800 RWF
50 TWD2.004,37000 RWF
100 TWD4.008,74000 RWF
250 TWD10.021,85000 RWF
500 TWD20.043,70000 RWF
1000 TWD40.087,40000 RWF
2000 TWD80.174,80000 RWF
5000 TWD200.437,00000 RWF
10000 TWD400.874,00000 RWF