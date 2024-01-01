10 Ruanda frangından Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile RWF → KWD çevirin

10 rwf
0,002 kwd

1,000R₣ RWF = 0,0002320ك KWD

05:53 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RWF → KWD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RWF → KWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00020,0002
Düşük0,00020,0002
Ortalama0,00020,0002
Değişim-0.72%-2.26%
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1 RWF → KWD istatistikleri

RWF → KWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0002 oldu. RWF → KWD kurundaki değişiklik -0.72 değerindeydi.

RWF → KWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0002 oldu. RWF → KWD kurundaki değişiklik -2.26 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9261,3860,7851,3341,53418,24283,733
1 EUR1,08111,4970,8491,4411,65719,71190,474
1 CAD0,7220,66810,5670,9621,10713,16460,422
1 GBP1,2731,1791,76511,6981,95323,23106,626

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ruanda frangından Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

RWF → USD

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RWF → CAD

RWF → GBP

RWF → SGD

RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Kuveyt Dinarı
1 RWF0,00023 KWD
5 RWF0,00116 KWD
10 RWF0,00232 KWD
20 RWF0,00464 KWD
50 RWF0,01160 KWD
100 RWF0,02320 KWD
250 RWF0,05801 KWD
500 RWF0,11601 KWD
1000 RWF0,23202 KWD
2000 RWF0,46404 KWD
5000 RWF1,16010 KWD
10000 RWF2,32020 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Ruanda Frangı
1 KWD4.309,97000 RWF
5 KWD21.549,85000 RWF
10 KWD43.099,70000 RWF
20 KWD86.199,40000 RWF
50 KWD215.498,50000 RWF
100 KWD430.997,00000 RWF
250 KWD1.077.492,50000 RWF
500 KWD2.154.985,00000 RWF
1000 KWD4.309.970,00000 RWF
2000 KWD8.619.940,00000 RWF
5000 KWD21.549.850,00000 RWF
10000 KWD43.099.700,00000 RWF