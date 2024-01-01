5 Kuveyt dinarından Ruanda frangına

Reel döviz kuru ile KWD → RWF çevirin

1,000ك KWD = 4.449R₣ RWF

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → RWF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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RWF
1 KWD → RWFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4.462,64004.462,6400
Düşük4.412,60004.339,3000
Ortalama4.436,41874.403,3090
Değişim0.64%2.53%
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1 KWD → RWF istatistikleri

KWD → RWF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4.462,6400, en düşük 4.412,6000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4.436,4187 oldu. KWD → RWF kurundaki değişiklik 0.64 değerindeydi.

KWD → RWF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4.462,6400, en düşük 4.339,3000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4.403,3090 oldu. KWD → RWF kurundaki değişiklik 2.53 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - RWF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Ruanda frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RWF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → RWF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Ruanda Frangı
1 KWD4.449,04000 RWF
5 KWD22.245,20000 RWF
10 KWD44.490,40000 RWF
20 KWD88.980,80000 RWF
50 KWD222.452,00000 RWF
100 KWD444.904,00000 RWF
250 KWD1.112.260,00000 RWF
500 KWD2.224.520,00000 RWF
1000 KWD4.449.040,00000 RWF
2000 KWD8.898.080,00000 RWF
5000 KWD22.245.200,00000 RWF
10000 KWD44.490.400,00000 RWF
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Kuveyt Dinarı
1 RWF0,00022 KWD
5 RWF0,00112 KWD
10 RWF0,00225 KWD
20 RWF0,00450 KWD
50 RWF0,01124 KWD
100 RWF0,02248 KWD
250 RWF0,05619 KWD
500 RWF0,11238 KWD
1000 RWF0,22477 KWD
2000 RWF0,44953 KWD
5000 RWF1,12384 KWD
10000 RWF2,24767 KWD