250 Ruanda frangından Endonezya rupisine
Reel döviz kuru ile RWF → IDR çevirin
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|1 RWF → IDR
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|12,4840
|12,5618
|Düşük
|12,2693
|12,2693
|Ortalama
|12,3531
|12,4088
|Değişim
|-1.22%
|-0.73%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 RWF → IDR istatistikleri
RWF → IDR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 12,4840, en düşük 12,2693 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 12,3531 oldu. RWF → IDR kurundaki değişiklik -1.22 değerindeydi.
RWF → IDR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 12,5618, en düşük 12,2693 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 12,4088 oldu. RWF → IDR kurundaki değişiklik -0.73 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Ruanda frangından Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Ruanda Frangı / Endonezya Rupisi
|1 RWF
|12,33110 IDR
|5 RWF
|61,65550 IDR
|10 RWF
|123,31100 IDR
|20 RWF
|246,62200 IDR
|50 RWF
|616,55500 IDR
|100 RWF
|1.233,11000 IDR
|250 RWF
|3.082,77500 IDR
|500 RWF
|6.165,55000 IDR
|1000 RWF
|12.331,10000 IDR
|2000 RWF
|24.662,20000 IDR
|5000 RWF
|61.655,50000 IDR
|10000 RWF
|123.311,00000 IDR