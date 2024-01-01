10 bin Ruanda frangından Endonezya rupisine

Reel döviz kuru ile RWF → IDR çevirin

10.000 rwf
123.311 idr

1,000R₣ RWF = 12,33Rp IDR

05:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RWF → IDR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RWF → IDRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek12,484012,5618
Düşük12,269312,2693
Ortalama12,353112,4088
Değişim-1.22%-0.73%
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1 RWF → IDR istatistikleri

RWF → IDR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 12,4840, en düşük 12,2693 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 12,3531 oldu. RWF → IDR kurundaki değişiklik -1.22 değerindeydi.

RWF → IDR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 12,5618, en düşük 12,2693 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 12,4088 oldu. RWF → IDR kurundaki değişiklik -0.73 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9261,3860,7851,3341,53518,26483,724
1 EUR1,0811,4970,8481,4411,65819,72790,431
1 CAD0,7210,66810,5670,9631,10813,17760,405
1 GBP1,2731,1791,76511,6991,95423,252106,594

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ruanda frangından Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

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RWF → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Endonezya Rupisi
1 RWF12,33110 IDR
5 RWF61,65550 IDR
10 RWF123,31100 IDR
20 RWF246,62200 IDR
50 RWF616,55500 IDR
100 RWF1.233,11000 IDR
250 RWF3.082,77500 IDR
500 RWF6.165,55000 IDR
1000 RWF12.331,10000 IDR
2000 RWF24.662,20000 IDR
5000 RWF61.655,50000 IDR
10000 RWF123.311,00000 IDR
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Ruanda Frangı
1 IDR0,08110 RWF
5 IDR0,40548 RWF
10 IDR0,81096 RWF
20 IDR1,62191 RWF
50 IDR4,05478 RWF
100 IDR8,10955 RWF
250 IDR20,27388 RWF
500 IDR40,54775 RWF
1000 IDR81,09550 RWF
2000 IDR162,19100 RWF
5000 IDR405,47750 RWF
10000 IDR810,95500 RWF